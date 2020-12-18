Лилонгве, 18 декабря, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Малави была названа страной года за «возрождение демократии в авторитарном регионе», по версии газеты The Economist.

(сс) Anton Crone Лилонгве. Малави

Эксперты издания ссылаются на аннулирование результатов президентских выборов 2019 года, которые были омрачены нарушениями, в качестве главного достижения страны.

«Подсчёт голосов был сфальсифицирован корректирующей жидкостью на бланках. Иностранные наблюдатели всё равно цинично одобрили его. Малавийцы начали массовые протесты против «выборов». Малавийские судьи отклонили чемоданы взяток и аннулировали [результаты голосования]», — сообщает обозреватель The Economist.

В июне в стране прошли повторные президентские выборы, на которых выигравший предыдущие выборы президент Питер Мутарика потерпел поражение и президентом избрали кандидата от оппозиции Лазаруса Чакверу.

По данным доклада The Economist «Freedom House», демократия и уважение прав человека деградировали в 80 странах с момента начала пандемии. В сентябре улучшения наблюдались лишь в Малави, сообщается в докладе.