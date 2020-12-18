Москва, 18 декабря, 2020, 08:57 — ИА Регнум. «Новогоднюю» выплату на детей до семи лет включительно в размере 5 тыс. рублей, о которой рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции и ранее подписал соответствующий указ, произведут по реквизитам счёта, который был указан для получения предыдущих выплат на детей в 2020 году. Об этом 18 декабря говорится в сообщении, опубликованном на сайте госуслуг.

Карл Лемох. Варька (фрагмент)

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Уточняется, что новая разовая выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого такого ребёнка будет получена семьями с детьми до восьми лет, которые родились 18 декабря 2012 года и позже.

«По умолчанию выплата на таких детей будет зачислена на счёт, указанный ранее при оформлении выплат на детей до трёх лет или от трёх до 16 лет в 2020 году», — говорится в сообщении.

Также указывается, что семьи, где дети родились после 30 июня 2020 года, или ранее не подававшие заявление на детей до семи лет включительно, для получения данной выплаты должны подать заявление на новую выплату до 1 апреля 2021 года на сайте госуслуг.

Вместе с тем подчёркивается, что выплату могут получить только проживающие в России российские граждане и у детей, на которых получается выплата, также должно быть гражданство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что в России в связи с ростом безработицы из-за пандемии были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа поддержки семей с детьми.