Москва, 18 декабря, 2020, 08:22 — ИА Регнум. По итогам состоявшейся накануне, 17 декабря, большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучало уже много различных мнений и комментариев. Политолог, д.п.н., профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал о самых ярких моментах, прозвучавших в ответах главы государства.

Цитата из трансляции «Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?» Владимир Путин отвечает на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга

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»Мне больше всего запомнились ответы Владимира Путина по международной повестке, поскольку она мне ближе всего. Особенно понравился тот диалог, который произошёл у главы государства с корреспондентом BBC Стивом Розенбергом. Потому что задавать вопрос корреспондент начал в вежливом контексте, а закончил некорректно — предположения по поводу Крыма и химического оружия констатировал как факт, который не подлежит сомнению. Это была провокация в самом конце вопроса.

Понятно, что это был очень неудобный вопрос, но Путин очень здорово на него ответил, расставив все точки над i. Его ответы были исчерпывающими, не оставляющими возможностей для каких-либо вклиниваний и манипуляций. Очень интересный был момент, когда президент задал журналисту встречный вопрос — тот даже растерялся. Ну и в общем — было понятно, что на пресс-конференции будут задавать и другие, не очень удобные. То, как президент, не испугавшись, стал на них отвечать, вызывает уважение и подчёркивает смелость нашего президента.

Из тех вопросов, которые больше всего волновали российское население, мне запомнилось то, что президент сохранил неопределённость в вопросе: пойдёт он на выборы в 2024 году или нет? Но при этом глава государства чётко отметил, что народ ему формально-юридическое согласие на это дал, и сказал, что подумает.

Очень правильно Путин сказал по поводу образования, по поводу того, что онлайн-образование не заменит очного. И это было сказано вовремя. Многие ждали, что именно так скажет президент, потому что это правда, это — справедливая точка зрения. И я понимаю, что огромное количество учителей самых разных уровней, от школьного до высшего образования, услышав это, успокоились, потому что они убедились в том, что техника не заменит людей, особенно в той части, которая касается не только образования, но ещё и воспитания подрастающего поколения.

Запомнились высказывания Владимира Владимировича по поводу экономики. Потому что он очень грамотно выявил сам тренд. И его заявление о том, что экономика начнёт расти в 2021 году, с одной стороны, прозвучало обоснованно, с другой — это полностью отвечало тем надеждам, которые у нас в сердцах.

На пресс-конференции было также много конкретных вопросов с конкретными ответами, к примеру тех, что касаются поддержки различных категорий населения, бизнеса, который страдает от экономического кризиса и всех негативных тенденций, привнесённых коронавирусом, и очень рассчитывает на помощь государства. Потому что откуда ещё ждать эту помощь? Путин здесь все очень чётко изложил, высказал свою позицию, и позицию прагматичную. Опять-таки он был в очень хорошей форме, уверенно делал заявления и произносил те тезисы, он формулировал в том числе, отвечая на вопросы журналистов.

Вот это произвело впечатление, но больше всего, конечно, понравился диалог с BBC: «Да, мы белые и пушистые по сравнению с вами» — молодец! И ведь очевидно, что это была импровизация, а не домашняя заготовка. Но насколько она хорошо была вставлена в контекст! Президент ведь немножко поиграл с этим корреспондентом. Ведь этот журналист Стив Розенберг — серьезная величина — задавал свой вопрос, уверенный в том, что сейчас произведёт фурор, а когда этого не получилось, когда Путин задал встречный вопрос, у того произошёл разрыв шаблона — есть такой психологический момент — журналист на секунду потерялся.

Потому что по заранее намеченному плану этого корреспондента BBC — Розенберга — все должно было идти по-другому и линейно. А президент России его по всем законам психологии «отфутболил». Такого «футбола», выражаясь языком Озерова, мы давно не видели».

Как уже сообщало ИА REGNUM, отвечая в ходе большой пресс-конференции на провокационный вопрос корреспондента Стива Розенберга (BBC), Владимир Путин парировал: «Россия «белая и пушистая», если сравнивать её со странами Запада». Также он «подвесил в воздухе» вопрос, попросив самого Розенберга объяснить, почему России не дают заключения о применении ею химического оружия.

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