Санкт-Петербург, 18 декабря, 2020, 07:56 — ИА Регнум. В администрации Санкт-Петербурга пока не считают, что город вышел на плато в ходе второй волны пандемии, как об этом заявили в Роспотребнадзоре. При стабильном количестве новых носителей число госпитализаций продолжает нарастать, сообщил первый замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Ранее главный санитарный врач по Петербургу, глава Управления Роспотребнадзора по региону Наталия Башкетова, отметив, что ежедневно регистрируется около 3700 новых заболевших, заявила: «Мы вышли на плато и мы держимся на этом плато несколько дней».

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Однако в комздраве Петербурга полагают, что для выводов о выходе города на плато суточной стабилизации числа новых носителей недостаточно.

«Мы смотрим и на эти цифры, и на количество госпитализированных, и тяжёлых, и ежедневные поступления, и предыдущие недели, — заявил Андрей Сарана в эфире телеканала «78». — Если говорить о предыдущей и этой неделе, то есть неуклонный рост — мы поставили рекорд: свыше шести тысяч госпитализированных. В эту неделю мы видим рост, если сравнивать с предыдущей неделей, около 0,7%».

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По данным городского оперштаба на 17 декабря, в Санкт-Петербурге от COVID-19 лечится 70 265 человек, из них под стационарным наблюдением — 6800 пациентов, на амбулаторном наблюдении — 63 465 пациентов.

За 16 декабря в Петербурге было зафиксировано 3763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.