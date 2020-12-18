Омск, 18 декабря, 2020, 07:18 — ИА Регнум. В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин затронул актуальные в том числе для Омской области темы. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Цитата из трансляции Журналисты из Сибирского федерального округа тянут таблички на пресс-конференции президента России Владимира Путина

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по словам главы региона, одна из тем касается медицины: президент поручил сделать медицинское обслуживание доступным для 100% граждан.

«Для этого мы, в первую очередь, должны заниматься развитием первичного звена здравоохранения», — отметил губернатор.

Бурков подчеркнул, что в регионе разработана и уже прошла обсуждение программа модернизации первичного звена:

«Прогнозируется, что на эти цели Омская область получит из федерального бюджета более 8 млрд рублей».

Кроме того, хорошей новостью для региона Бурков назвал поручение президента до конца 2021 года полностью решить проблему с доступом к сети для поселений численностью от 250 до 500 человек. На эти цели регионы получат из федерального бюджета 12,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин провёл очередную большую пресс-конференцию 17 декабря. Подробности — в трансляции ИА REGNUM «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции».