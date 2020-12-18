Гонконг, Китай, 18 декабря, 2020, 05:46 — ИА Регнум. Акции российской компании «Русал» при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже 18 декабря упали почти на 8% из-за сообщений о том, что находящийся под санкциями бизнесмен Олег Дерипаска якобы продолжает сохранять влияние на руководство компании. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

На старте торгов ценные бумаги российского алюминиевого гиганта потеряли в цене 7,91%, подешевев до 3,84 гонконгских долларов. По итогу торгов на Московской фондовой бирже 17 декабря акции «Русала» упали на 6,2%.

Напомним, что обвал акций компании начался после публикации агентством Bloomberg сообщения о том, что европейские чиновники направили правительству США информацию о якобы сохранении Дерипаской контроля над «Русалом», что нарушает его соглашение с американским правительством. Юристы Дерипаски эту информацию опровергают.

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