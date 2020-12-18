Пекин, 18 декабря, 2020, 05:25 — ИА Регнум. На материковой части Китая за сутки выявлено 11 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

(сс) Walter Grassroot Люди в общественном транспорте в масках. Китай

Таким образом, общее число «импортных» заболевших, то есть прибывших из-за пределов материковой части Китая, в стране достигло 4079 с начала эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа «импортных» пациентов 3817 выздоровели и были выписаны из больниц, в то время как еще 262 человека продолжают оставаться в больницах на лечении. Ни одного случая гибели среди данной группы пациентов не зафиксировано.