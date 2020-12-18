Москва, 18 декабря, 2020, 03:45 — ИА Регнум. Три-четыре месяца будет сохраняться иммунитет после введения «лайт-вакцины» против COVID-19, заявил директор создавшего препарат «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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»…Иммунитет будет непродолжительный, думаю, к сожалению, месяца три, от силы четыре — по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», — сообщил руководитель учреждения, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что иммунный ответ после применения препарата будет формироваться через три недели.

«Ожидать формирования иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти», — добавил Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия для увеличения охвата вакцинацией может наладить массовый выпуск упрощенного варианта препарата от коронавирусной инфекции, разработанного в Центре Гамалеи.