Петропавловск-Камчатский, 18 декабря, 2020, 03:21 — ИА Регнум. На Камчатку прибыли 12 медиков из Уфы. Сразу после прилёта они активно включились в работу по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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В край для помощи местным медикам прилетели пять врачей и семь специалистов среднего медперсонала.

«В числе прибывших врачи-реаниматологи и медицинские сестры, специализация которых связана с помощью больным, находящимся на стационарном лечении, а также сестры-анестезисты», — уточнил врио министра здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин.

Бороться с распространением коронавирусной инфекции медикам Петропавловска-Камчатского помогают военные врачи из Вилючинска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону задержан пациент ковидного госпиталя, развёрнутого на базе областной клинической больницы. 40-летнего мужчину готовили к выписке после проведённого лечения от коронавирусной пневмонии.