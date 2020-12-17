Ростов-на-Дону, , 20:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан пациент ковидного госпиталя, развёрнутого на базе областной клинической больницы. 40-летнего мужчину готовили к выписке после проведённого лечения от коронавирусной пневмонии, сообщили ИА REGNUM в лечебном учреждении 17 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Пациент, поступивший в тяжёлом состоянии 8 декабря, самовольно покинул инфекционное отделение № 1, после чего руководство больницу обратилось с соответствующим заявлением в полицию. Беглец не в первый раз покидал стены ковидного стационара, однако ранее возвращался. В настоящее время мужчина получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«В течение всего времени пребывания в нашем стационаре он нарушал режим, агрессивно реагируя на попытки персонала остановить его на выходе через приёмное отделение. У нас не режимный объект, двери не заперты снаружи, вооруженной охраны нет. Ему пытались объяснить, его старались остановить, но это сложно, когда имеешь дело с мужчиной огромных размеров», — уточнил главный врач больницы Вячеслав Коробка.

40-летнему мужчине предстоит объясниться с полицией. Ему грозит административная и уголовная ответственность.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону из ковидного госпиталя сбежал пациент