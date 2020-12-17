Нижний Новгород, 17 декабря, 2020, 23:18 — ИА Регнум. По итогам января-ноября текущего года инфляция в Приволжском федеральном округе составила 4,44% при сравнении с показателем декабря 2019 года. По сравнению с октябрьским уровнем рост цен на все товары и услуги в округе в среднем составил 0,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

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Максимальный тем роста цен с начала года наблюдается в Саратовской области, все товары здесь подорожали на 5,5%, только в течение октября — на 0,94%. В Нижегородской области инфляция за 11 месяцев составила 5,17%, за один месяц — 0,84%. В лидерах по уровню роста цен находится также Пензенская области — товары подорожали на 5,04% за год и на 0,97% за месяц.

Инфляция в Самарской области за 11 месяцев составила 4,88%, только в октябре — 0,86%. В Ульяновской области с начала года все товары подорожали на 4,88%, за один месяц — на 0,66%. В Чувашии цены выросли на 4,49% от показателя декабря прошлого года, только в течение октября рост составил 0,91%. В Удмуртии инфляция за 11 месяцев достигла 4,37%, при этом в республике наблюдается рекордный в округе темпроста цен в течение октября — 1,07%.

В Кировской области товары подорожали на 4,36% и 0,62% соответственно, в Башкирии — на 4,35% и 0,65%, в Марий Эл — на 4,3% и 0,81%.

Инфляция ниже 4% наблюдается в Оренбургской области: 3,9% и 0,83%, в Татарии — 3,87% и 0,75%; в Мордовии — 3,81% и 0,69%. Самый низкий показатель инфляции за 11 месяцев регистрируется в Пермском крае — 3,47%, за один месяц товары в регионе подорожали на 0,72%.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем по России инфляция в январе-ноябре текущего года составила 4,1%, только при сравнении с данными октября — 0,7%. Таким образом, Поволжье опережает среднероссийский темп роста цен на все товары как с начала года, так и в течение месяца.