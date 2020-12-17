Лондон, 17 декабря, 2020, 20:57 — ИА Регнум. На территории Британии за минувшие сутки выявлено более 35 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 декабря минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Зарегистрировано 35 383 новых случая коронавируса, при этом сообщается об 11 тыс. случаев, ранее не учтенных по техническим причинам.

Кроме того, за сутки в Британии умерли 532 человека с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии заражение коронавирусом подтвердилось в Британии у 1 948 660 человек, из которых умерли 66 052.