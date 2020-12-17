Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Программа «Восточный Донбасс», которая в настоящий момент заморожена, является перспективными проектом для Донецкой и Луганской Народных Республик и Ростовской области. На это, комментируя один из вопросов, заданных в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, обратил внимание в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Andrew Butko Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк

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"Прозвучал очень важный вопрос о конфликте в Донбассе. В Ростовской области ранее была разработана большая программа «Восточный Донбасс». Суть её в том, что это очень выгодный с точки зрения экономики для Ростовской области проект, с этим надо работать и развивать. Проект не закрыт, есть действующие соглашения с Луганской и Донецкой областями. Я считаю, что есть критическая точка кипения, к которой уже подходит конфликт в Донбассе. Люди ждут, когда мы скажем: «Вы наши!» Я бы поставил вопрос для всех участвующих сторон о статусе ДНР и ЛНР как независимых государств со своей политикой, экономикой. У нас [Ростовской области] очень большая перспектива в работе в нашими соседями, это наш потенциал», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что глава Российского государства Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование конфликта в Донбассе неизбежно, вопрос заключается только в сроках. При этом Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Это касается вопросов производства, социальной сферы, инфраструктуры.