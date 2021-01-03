Москва, 3 января, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Через 3−5 лет ждут улучшения в жизни своей семьи 39% жителей России. Думают, что их ситуация ухудшится 15%. Уверены, что ничего не изменится 27%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Улучшений в жизни своей семьи через полгода-год ждут 26% жителей России, ухудшений — 17%, не предвидят никаких изменений 43% опрошенных.

Изменения к лучшему в жизни России через 3−5 лет прогнозируют 30%, предсказывают ухудшение 28%. Об отсутствии кардинальных изменений в жизни страны в будущем сказали 26%.

Опросы по телефону проведены 16−18 и 23−25 октября 2020 года. В каждом опросе по 1000 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,8%.

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