Москва, 17 декабря, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассказал о расходах средств Фонда национального благосостояния и подчеркнул необходимость наличия «подушки безопасности».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"ФНБ у нас вырос, и в рублевой части значительно, на 70%, по-моему, с учетом курсовой разницы. Но это — «подушка безопасности». Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям, но «подушка безопасности» у нас должна быть», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он напомнил о законе, согласно которому средства ФНБ можно тратить в случае, если его объем превышает 7% ВВП.

«Мы сейчас выходим на уровень 7,1% ВВП», — констатировал глава государства.

По его словам, ликвидная часть ФНБ — 8,2 трлн рублей.

При этом в 2020 году только на развитие так называемого Восточного полигона (Транссиба и БАМа) направлено 60 млрд, часть средств ФНБ направляется на социальные текущие расходы бюджета: это выплаты семьям с детьми, врачам, студентам, на поддержку пострадавших секторов экономики, поддержку промпредприятий.

«Общий объем средств, который мы из ФНБ должны направить в этом году, составит 350 млрд рублей», — сообщил Путин.