Санкт-Петербург, 17 декабря, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге нехватки медперсонала в стационарах практически не наблюдается, поскольку она восполняется практикантами и волонтерами. Об этом 17 декабря заявили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб. В Петербурге закрывают нехватку медперсонала практикантами и волонтерами

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В ведомстве отметили, что нехватка персонала в больницах периодически возникает в связи с заболеваниями медицинских работников, но она оперативно восполняется врачами-стажерами, практикантами и трудоустройством студентов ВУЗов и ССУЗов.

«На сегодняшний день в стационарном звене дополнительно привлечены на должности младшего медперсонала — 529 человек, на должности среднего медперсонала — 821 человек, на должности врачей-стажеров — 79 человек», — уточнили в ведомстве.

В комздраве указали, что в амбулаторном лечении нехватка участковых врачей наблюдалась и до начала пандемии. Поэтому на сегодняшний день дефицит персонала в первичном звене восполняется привлечением практикантов — 1346 человек, волонтеров — 161 человек, и дополнительным привлечением студентов на должности младшего медперсонала — 147 человек, на должности среднего медперсонала — 20 человек, на должности врачей стажеров — 55 человек.

Отметим, по данным оперштаба на 17 декабря, в Санкт-Петербурге в настоящий момент от COVID-19 лечится 70 265 человек, из них под стационарным наблюдением — 6800 пациентов, на амбулаторном наблюдении — 63 465 пациентов.