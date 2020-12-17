Москва, 17 декабря, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Из всех ответов, уже прозвучавших в ходе пресс-конференции Владимира Путина, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов отмечает поддержку демографии и меры поддержки семей с детьми.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Семья. 1937

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«Интересно было узнать, какие реализованы меры, а какие — нет. Также интересовала программа развития первичного звена здравоохранения. Большая часть вопросов так или иначе связана с влиянием пандемии на качество жизни и состояние экономики», — отметил эксперт.