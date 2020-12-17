Москва, 17 декабря, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Из общего количества уже прозвучавших тем, о которых рассказал в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин, политконсультант Алёна Август выделила несколько, но главное, по её словам, в том, что глава государства откровенно отвечает даже на самые острые вопросы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

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«В ходе пресс-конференции с Владимиром Путиным было поднято много вопросов, пока основной акцент первых часов — пандемия. Мне особенно погрело душу, конечно, упоминание о деятельности по реализации реформы обращения с отходами — особенно тот животрепещущий момент, что расходы по ее реализации надо снять с простых граждан по возможности.

В принципе, вся конференция не столько про какие-то обещания и демонстрацию проектов, сколько про «разбор полетов», и президент достаточно откровенно отвечает даже на самые острые вопросы. Буквально по нескольким проблемным пунктам, скажем так, будоражащим общество в последние месяцы, — высказана позиция.

Спокойная, аргументированная. Ну и да, в любом случае и это традиция — особое внимание к ситуации с доходами и уровнем жизни населения, особенно семей с детьми, ситуации в здравоохранении», — отметила Алёна Август в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин проводит 17 декабря очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и вытекающих из нее санитарно-эпидемиологических требований мероприятие проходит в необычном формате — в режиме видеоконференции.