Москва, 17 декабря, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») обратил внимание на «удачный пиар» вице-губернатора Рязанской области в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Duma.gov.ru Вячеслав Лысаков

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Парламентарий выяснил некоторые данные биографии журналистки Александры Безукладовой, которая сообщила о беременности и задавала вопросы по Рязани.

«Интересно, что, оперативно кликнув по «Яндексу», я увидел, что ее муж, Денис Безукладов, сотрудник правительства Рязанской области (помощник губернатора, начальник управления проектной деятельности аппарата правительства)», — написал Лысаков в ТГ-канале.

«Как-то всё проектно получается», — добавил он.

Читайте также: Депутат Госдумы: Екатеринбург обрушил систему подбора СМИ

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель СМИ предложила наградить за героизм в мирное время вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.