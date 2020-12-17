Москва, 17 декабря, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Для того, чтобы уровень бедности в России опустился до 6,5% к 2030 году, в стране должна быть проведена форсированная реиндустриализация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил экономист, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Так он прокомментировал соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская экономика

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

"Эта цель может быть достигнута исключительно с помощью коренной трансформации существующей модели экономики, — сказала Крупнов. — И в основу новой модели надо ставить не вопрос таргетирования макроэкономических показателей, а тезис о повышении доходов населения от участия в сложном и современном труде. То есть рост рабочих мест высокой степени достоинства, как формулирует Международная организация труда. Соответственно только это является реалистичным инструментом преобразования ситуации. Но для этого нужна форсированная реиндустриализация с созданием не менее 50 новых индустрий в формате компаний-единорогов (компания-стартап, получавшая рыночную оценку стоимости в размере более 1 млрд долларов США — прим. ИА REGNUM). Если этого не делать, то к 2030 году ситуация не изменится».

Как подчеркнул Крупнов, деньги на реиндустриализацию есть, и лежат они в федеральном бюджете.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее свой вариант понижения уровня бедности в России предложил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.