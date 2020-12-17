Москва, 17 декабря, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Наша задача — провести вакцинацию от коронавируса внутри Российской Федерации. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол по поводу достаточности вакцин от коронавируса с учётом возможной помощи другим странам.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Прежде всего, всегда об этом говорю и скажу ещё раз, чтобы меня услышали в стране: наша задача провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы. Какие? Вакцина сама по себе (компоненты) хорошие. У нас, прежде всего, не хватает железа — оборудования для производства нужного нам количества вакцин.

Прививки от гриппа уже сделаны, по-моему, 70 миллионам человек. Это такая крупномасштабная вакцинация по всей стране. Вот что нам нужно делать и в случае борьбы с коронавирусной инфекцией. Но для того чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующие заводы, предприятия и оборудование. Это будет наращиваться. Исхожу из того, что все планы будут исполнены и в следующем году — уже в начале у нас будут миллионы доз вакцины, и объем будет увеличиваться и увеличиваться».

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