Москва, 17 декабря, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что осуществить массовую вакцинацию от COVID-19 действительно необходимо. Отвечая на вопрос алтайского редактора АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник» Людмилы Кейбол, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«То же самое говорят не только наши, отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всём мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация.

Она должна создать общий национальный популяционный иммунитет. И повторю ещё раз: наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — президент.

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