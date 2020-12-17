Москва, 17 декабря, 2020, 11:41 — ИА Регнум. С 21 декабря в Москве начнётся вакцинация работников промышленности и средств массовой информации, сообщил 17 декабря мэр города Сергей Собянин во время осмотра одного из пунктов вакцинации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — цитирует его слова РИА Новости.

Он напомнил, что для некоторых групп населения такая возможность есть уже сейчас.