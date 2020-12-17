Москва, 17 декабря, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В российских торговых центрах из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, закрылось около 1 млн магазинов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента Союза торговых центров Булата Шакирова.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"По нашим данным, примерно 20% магазинов в моллах закрылись в течение 2020 года, — сказал Шакиров. — В основном это малые и средние предприниматели — всего примерно 1 млн компаний».

По его словам, на сегодняшний день в РФ работает порядка 3 тыс. торговых центров, в которых примерно 60% арендаторов — это представители крупных федеральных сетей, а 40% — средний и малый бизнес и индивидуальные предприниматели.

По мнению Шакирова, в ближайшие два года около половины торговых центров обанкротятся даже без введения повторного полного локдауна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса, речи о блокировке работы предприятий в России не идёт. По её словам, на сегодняшний день смысла в этом нет. Попова добавила, что при соблюдении всех санитарных правил риски заражения коронавирусом будут минимальными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что выстроенная в России система борьбы с коронавирусом позволяет «в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун».

Читайте также: В сети обсудили протест владельцев баров и ресторанов Петербурга