Санкт-Петербург, 17 декабря, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Полицейские Центрального района Санкт-Петербурга разыскивают злоумышленников, которые затушили Вечный огонь на Марсовом поле. Об очередном случае вандализма 17 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный газон на Марсовом поле

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря 2020 года. В полицию Центрального района Петербурга обратился очевидец, который рассказал, что на мемориале «Борцам Революции» (Марсово поле) затушен Вечный огонь.

«Информация была передана в уполномоченную организацию, за короткое время горение огня было восстановлено», — уточнили в ведомстве. За поддержание огня отвечает предприятие «ПетербургГаз».

Полицейские установили, что за 15 минут до полуночи двое неизвестных злоумышленников забросали Вечный огонь снегом и с места происшествия скрылись.

«Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что во всех предыдущих случаях покушения на Вечный огонь злоумышленники были найдены и привлечены к ответственности.

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Так, в июле 2020 года полиция Санкт-Петербурга задержала троих молодых людей, которые сожгли в Вечном огне на Марсовом поле розу, записали видеоролик со своим поступком и выложили в социальные сети.