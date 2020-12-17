Москва, 17 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 28 214 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Это на 1705 случаев заражения больше, чем днём ранее, когда исследования позволили выявить 26 509 случаев.

Совокупное число подтверждённых исследованиями случаев заражения коронавирусом достигло 2 762 668.