Москва, 17 декабря, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Большинство жителей России (81%) знают или слышали о пресс-конференции президента Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 17 декабря. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

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Так, смотреть выступление главы государства в прямом эфире планируют 32% граждан, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% сообщили, что посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.

Ещё 38% опрошенных сообщили, что планируют узнавать основные ответы Путина на вопросы журналистов из выпусков новостей.

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Почти три четверти граждан сообщили, что им было бы интересно послушать выступление российского лидера и его ответы на вопросы журналистов, — 71%.

Опрос был проведен 15 декабря, в нём приняли участие 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин проведёт сегодня, 17 декабря, очередную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате — в режиме видеоконференции.

Ожидается, что будут затронуты вопросы, связанные в том числе с пандемией коронавируса, работой медиков и образовательных учреждений, динамикой роста цен на продукты питания, и многие другие.

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