Москва, 17 декабря, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Формат пресс-конференции президента РФ Владимира Путина громаден. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал предстоящую пресс-конференцию главы государства.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

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»Понятно, что вопросы будут самыми разнообразными. Понятно, что в ответах обязательно будет что-то новое. И кратко описать всё, что будет, невозможно. Во-первых, сам по себе формат громадный. И во-вторых, по сравнению с прошлым годом слишком много изменений, чтобы можно было что-то уверенно предсказать. Тем и хороши эти пресс-конференции, что непредсказуемы», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей РФ — 81% — знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина.