Воткинск, Удмуртия, 17 декабря, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Правоохранители в Удмуртии задержали подозреваемого в совершении грабежа в отделении одного из банков на территории Воткинска. Им оказался 52-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, который освободился из мест лишения свободы в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

(сс) Tobias ToMar Maier В маске

В дневное время, находясь в помещении банка, он вырвал из рук 80-летней женщины портмоне с деньгами и скрылся. Однако по горячим следам был задержан. Похищенный кошелек у него изъяли.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ («Грабеж»). Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Челябинской области сотрудник полиции был задержан за кражи из магазина. В одном из сетевых магазинов страж порядка воровал продукты питания и другие товары.

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