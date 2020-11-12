Магнитогорск, Челябинская область, , 09:30 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области сотрудник полиции задержан за кражи из магазина. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что преступление он совершал в июне-сентябре. В одном из сетевых магазинов страж порядка воровал продукты питания и другие товары.

Сейчас по делу идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения. Оперативное сопровождение ведут сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД России.

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