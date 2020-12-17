Берлин, 17 декабря, 2020, 09:53 — ИА Регнум. «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rufus46 Роберт Левандовски

На пятой минуте матча счёт открыл полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп. «Бавария» смогла отыграться и вырвать победу благодаря дублю Роберта Левандовски (45, 50).

На сегодняшний день «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, в активе команды 27 очков. «Вольфсбург» идёт на пятом месте с 21 очком.

Читайте также: Хет-трик Штиндля помог «Боруссии М» сыграть вничью с «Айнтрахтом»