Москва, 17 декабря, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Организации и предприниматели, работающие на территории промышленной площадки «Усольехимпром», смогут получить государственную поддержку. Об этом 17 декабря сообщает официальный сайт правительства России.

Irkobl.ru «Усольехимпром»

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Бизнесу компенсируют затраты на защиту работников от воздействия вредных веществ. Также будут отремонтированы дороги. Всего на эти цели направят примерно 50 млн рублей.

Промзона «Усольехипром» расположена в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. После закрытия градообразующего предприятия она превратилась в территорию экологического бедствия. Химические вещества, копившиеся десятилетиями, остались в зданиях цехов. На ликвидацию загрязнений в город направили сотрудников Росатома, Минобороны, МЧС и Росприроднадзора.