Москва, 17 декабря, 2020, 09:22 — ИА Регнум. В России подорожали семь из одиннадцати представленных на российском авторынке моделей японской марки Toyota. Об этом 17 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Toyota logo

Не изменились цены на минивэн Alphard, кроссоверы C-HR и Fortuner и на спортбек Supra. Все остальные автомобили японской марки подорожали на 29 — 174 тыс. рублей или на 1,1 — 4,1% по сравнению с прежней стоимостью.

Меньше всего подорожала начальная версия седана Corolla — на 12 тыс. рублей. При этом комплектация Комфорт, наоборот, стала дешевле на 43 тыс. рублей.

Самая продаваемая модель Toyota — кроссовер RAV4 стал стоить дороже на 29 — 69 тыс. рублей. Теперь кроссовер продается по цене от 1 961 000 до 2 857 000 рублей.

Больше всего подорожали внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. Данные модели стали дороже на 169 — 174 тыс. рублей и на 104 — 146 тыс. рублей соответственно.

Напомним, в ноябре 2020 года Toyota подняла цены на девять автомобилей, представленных в России. Данные модели подорожали на 22 — 255 тыс. рублей.

Читайте также: Обнародована стоимость нового JAC J7