Москва, 17 декабря, 2020, 08:46 — ИА Регнум. Чаще всего повторная госпитализация пациента с COVID-19 проводится из-за того, что зараженного человека недолечили, заявил кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Александр Куликов ИА REGNUM Скорая помощь

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По его словам, многие пациенты «предпочитают как можно скорее выписываться из больниц», переставая принимать лекарства при исчезновении симптомов болезни. Поэтому следует соблюдать требования врача при лечении на дому, уточнил терапевт.

«Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца, — сказал он в интервью «Вечерней Москве». — Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что большинство случаев так называемого повторного заражения коронавирусом нового типа не являются повторными. «Повторный» случай заражения может свидетельствовать о том, что пациент на самом деле еще не выздоровел после первого случая.

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