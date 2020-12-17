Москва, 17 декабря, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 декабря завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 0,72%, до $51,07 за баррель. Росту котировок способствовало несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтяной танкер

Первый — это ослабление доллара США на рынке Форекс. Второй — республиканцы и демократы добились существенного прогресса в переговорах по пакету стимулирующих мер. Третий, — снижение запасов нефти в США. Четвертый — массовая вакцинация.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что добились прогресса в переговорах, и с оптимизмом оценивает возможность согласования пакета стимулирующих мер.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю снизились на 3,14 млн баррелей (прогноз был 1,94 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 1,02 млн баррелей (прогноз был +1,61 млн баррелей), до 238,879 млн баррелей, запасы дистиллятов выросли — на 0,17 млн баррелей (прогноз был +0,89 млн баррелей), до 151,259 млн баррелей.

Добыча нефти в США уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до уровня 11 млн б/с. Данные оказались позитивными. Запасы нефти снизились сильнее ожиданий, в то время как отчет API предвещал их увеличение.

Сегодня, 17 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $51,41 (+0,78%). Покупатели держат путь к уровню $52. Вряд ли он будет пройдет с первого раза. От него стоит ожидать коррекционного движения до $49 к 31 декабря.

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