Владивосток, 17 декабря, 2020, 05:11 — ИА Регнум. В Приморье потребительские цены на продукты питания в ноябре по сравнению с октябрём выросли на 1,1% и на 5,5% с начала года. Статистику ухудшило подорожание плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приморскстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

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Абсолютными рекордсменами оказались свежие огурцы и помидоры — за месяц цены на них подскочили на 20%. В ноябре стал дороже картофель на 4%, на 5% — чеснок, также подорожали капуста и морковь.

При этом подешевели в ноябре яблоки (на 1,4%), лимоны подорожали на 2,5%, апельсины — на 5%.

Также в ноябре подорожала красная икра на 6%, по сравнению с декабрём 2019 года — на 18%. А вот стоимость в ноябре креветок мороженых и кальмаров, напротив, снизилась по сравнению с октябрём на 0,3% и 3,4% соответственно.

Падение цен на яйца (на 14% с начала года) сменилось в ноябре резким ростом на 5%. Сахар за месяц подорожал на 2%, а по сравнению с декабрем прошлого года — в 1,5 раза.

Возглавило рейтинг ценников подсолнечное масло, цены на которое за месяц выросли на 15%. А вот сливочное масло неожиданно стало дешевле на 2%.

В ценах на молоко и мясо особых изменений не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, Сибирь и регионы Дальнего Востока окажутся ещё беднее, что усилит социальную напряжённость в стране, сказал независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя ситуацию с ценообразованием на социально значимые продукты питания.