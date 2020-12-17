Якутск, , 04:07 — REGNUM Сибирь и регионы Дальнего Востока окажутся ещё беднее, что усилит социальную напряжённость в стране, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя ситуацию с ценообразованием на социально значимые продукты питания.

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«Как говорится: хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Фиксация цен на масло и сахар только до Урала — это фикция. Произойдёт разделение населения на две группы по уровню жизни. Сибирь и дальневосточные регионы окажутся ещё беднее, что усилит социальную напряжённость в стране.

Вероятно, нужно было установить фиксированные цены по всей России. Думаю, что торговцы всё равно останутся не в накладе», — считает Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут местные власти.