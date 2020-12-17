Тегеран, 17 декабря, 2020, 09:06 — ИА Регнум. 16 декабря президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани выразил надежду, что воля американского народа будет выполнена, отметив, что американцы проголосовали за выполнение обещаний своих властей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Kremlin.ru Президент Ирана Хасан Рухани

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Выступая во время заседания кабинета министров, президент заявил: «Мы не взволнованы приходом Байдена, но мы счастливы уходом Трампа». Он также назвал уходящего американского президента «террористом и убийцей, который даже мешает иранцам покупать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19».

Отметив, что в настоящее время открыты все дороги для следующей администрации США, иранский президент подчеркнул, что власти Соединенных Штатов должны избрать для себя правильный путь. Он также выразил надежду, что новая американская администрация прислушается к посланию своего народа.