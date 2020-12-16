Макрон сравнил пандемию SARS-CoV-2 с «войной»
Париж, 17 декабря, 2020, 01:14 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не жалеет об использовании слов «мы на войне» в своей речи 16 марта 2020 года, когда он впервые объявил о введении режима самоизоляции в стране из-за распространения вируса SARS-CoV-2.
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В своем интервью Le Point в среду, 16 декабря, лидер Франции заявил следующее: «Вспомните, в какой ситуации мы находились: постоянно растущая кривая случаев госпитализации, угроза необходимости отказаться от лечения некоторых пациентов. Но параллельно с этим жизнь продолжалась, как будто ничего не изменилось… люди, например, толпами гуляли по набережной Сены в Париже».
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна до конца 2020 года закупит 1,16 млн доз вакцины от вируса SARS-CoV-2.