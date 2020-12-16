Париж, 17 декабря, 2020, 01:14 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не жалеет об использовании слов «мы на войне» в своей речи 16 марта 2020 года, когда он впервые объявил о введении режима самоизоляции в стране из-за распространения вируса SARS-CoV-2.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

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В своем интервью Le Point в среду, 16 декабря, лидер Франции заявил следующее: «Вспомните, в какой ситуации мы находились: постоянно растущая кривая случаев госпитализации, угроза необходимости отказаться от лечения некоторых пациентов. Но параллельно с этим жизнь продолжалась, как будто ничего не изменилось… люди, например, толпами гуляли по набережной Сены в Париже».

Эммануэль Макрон "Чтобы спасти жизни, нужно было создать электрошок, использовать исключительные средства… Поэтому выбор слов был оправдан. Когда через пять или десять лет люди будут вспоминать об этом кризисе, они поймут, что экономические, социальные, психологические последствия были такими же, как у войны».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна до конца 2020 года закупит 1,16 млн доз вакцины от вируса SARS-CoV-2.