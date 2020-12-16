Вашингтон, 16 декабря, 2020, 23:17 — ИА Регнум. Присутствие России в Нагорном Карабахе провоцирует «риск дестабилизации» в этом регионе, заявил 16 декабря на пресс-конференции помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Таким образом он ответил на вопрос азербайджанского журналиста о планах США помогать странам региона бороться с влиянием России.

«Вы заметили, и я с этим замечанием согласен, что там, где есть российское присутствие есть риск дестабилизации и, конечно, вызов всем государствам и сторонам, которые там присутствуют», — ответил журналисту Купер.

По его словам, США выступают за необходимость участия Минской группы ОБСЕ в мирных переговорах по Карабаху.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября и завершились 10 ноября после дипломатического вмешательства России. На данный момент стороны конфликта разделены постами российской миротворческой группировки.