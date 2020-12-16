Киев делает вид, будто занят урегулированием в Донбассе – Грызлов
Москва, 16 декабря, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Украинская власть не выполняет своих обещаний по Донбассу, сообщил 16 декабря российский полпред в Контактной группе Борис Грызлов.
Российский представитель подчеркнул, что украинская сторона «вместо предметной работы с отдельными районами Донецкой и Луганской областей над урегулированием конфликта подменяет её некими процедурными инициативами по «более частым встречам», переформатированию и ротации состава своей делегации на переговорах в Минском формате».
Грызлов напомнил об обещании украинского президента Владимира Зеленского в начале 2020 года «выполнить «нормандские» обязательства, принятые в целях выполнения Минских соглашений».
А перед этим, напомнил российский представитель, Зеленский участвовал в саммите «нормандской четвёрки» в Париже (9 декабря 2019 г.). Но договорённости по итогам этих встреч так и не выполнены, причём «по вине официального Киева».
Он указал среди пунктов, которыми пренебрегает Киев, обязательства по обмену пленными, ещё с предыдущего обмена: «Люди до сих пор процессуально не очищены, то есть не освобождены от преследования со стороны украинских силовиков». Не выполняются и обязательства украинских властей по контрольным пунктам въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.
Напомним, в 2020 г. Контактная группа по Донбассу завершила свою работу. Следующее заседание состоится 20 января 2021 г.
В МИД ДНР по итогам заседания заявили, что для урегулирования ситуации с обменом и процессуальной очистки лиц, переданных республике в рамках проведенных ранее обменов, Донецк предложил компромисс — План действий по выполнению Комплекса мер, в котором был прописан чёткий регламент для всех процедур.
Однако это предложение было полностью проигнорировано Киевом. «По причине этого факта нет никакого понимания перспектив политического урегулирования, соответственно, и основ, статуса и процедур для проведения обмена, и вся ответственность за это лежит исключительно на официальном Киеве», — сообщили в МИД ДНР.
Полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что Киев «продолжает попытки навязать свой проект плана шагов по интенсификации работы Контактной группы, который почти полностью противоречит Минским соглашениям».