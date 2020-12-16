Москва, 16 декабря, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Украинская власть не выполняет своих обещаний по Донбассу, сообщил 16 декабря российский полпред в Контактной группе Борис Грызлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс. Руины

Российский представитель подчеркнул, что украинская сторона «вместо предметной работы с отдельными районами Донецкой и Луганской областей над урегулированием конфликта подменяет её некими процедурными инициативами по «более частым встречам», переформатированию и ротации состава своей делегации на переговорах в Минском формате».

Грызлов "При этом Верховная рада принимает акты, противоречащие Минским соглашениям, что сводит на нет усилия всех сторон на переговорах по урегулированию конфликта».

Грызлов напомнил об обещании украинского президента Владимира Зеленского в начале 2020 года «выполнить «нормандские» обязательства, принятые в целях выполнения Минских соглашений».

А перед этим, напомнил российский представитель, Зеленский участвовал в саммите «нормандской четвёрки» в Париже (9 декабря 2019 г.). Но договорённости по итогам этих встреч так и не выполнены, причём «по вине официального Киева».

Он указал среди пунктов, которыми пренебрегает Киев, обязательства по обмену пленными, ещё с предыдущего обмена: «Люди до сих пор процессуально не очищены, то есть не освобождены от преследования со стороны украинских силовиков». Не выполняются и обязательства украинских властей по контрольным пунктам въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.

Напомним, в 2020 г. Контактная группа по Донбассу завершила свою работу. Следующее заседание состоится 20 января 2021 г.

В МИД ДНР по итогам заседания заявили, что для урегулирования ситуации с обменом и процессуальной очистки лиц, переданных республике в рамках проведенных ранее обменов, Донецк предложил компромисс — План действий по выполнению Комплекса мер, в котором был прописан чёткий регламент для всех процедур.

Однако это предложение было полностью проигнорировано Киевом. «По причине этого факта нет никакого понимания перспектив политического урегулирования, соответственно, и основ, статуса и процедур для проведения обмена, и вся ответственность за это лежит исключительно на официальном Киеве», — сообщили в МИД ДНР.

Полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что Киев «продолжает попытки навязать свой проект плана шагов по интенсификации работы Контактной группы, который почти полностью противоречит Минским соглашениям».