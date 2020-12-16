Санкт-Петербург, 16 декабря, 2020, 18:18 — ИА Регнум. По распространению коронавирусной инфекции Санкт-Петербург вышел на плато и уже несколько дней на нем удерживается. Такое заявление сделала 16 декабря главный санитарный врач по городу, глава Управления Роспотребнадзора по региону Наталия Башкетова.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи в Петербурге

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"Мы регистрируем около 3 700 заболевших за сутки, мы на этих цифрах стоим уже несколько дней. Я могу сказать абсолютно точно, что мы вышли на плато и мы держимся на этом плато несколько дней. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с этого плато не уходили», — сказала Башкетова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

По ее словам, эпидемическая ситуация в городе остается напряженной, а нагрузка на систему здравоохранения Петербурга — очень большой. Но пока система медучреждений справляется.

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«Вероятность ухудшения ситуации есть, если население города не будет выполнять элементарные правила обеспечения собственной безопасности», — предупредила главный санитарный врач Петербурга.

Среди них, ношение средств защиты органов дыхания, соблюдение безопасной дистанции, мытьё рук, использование санитайзеров.

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Напомним, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 3758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 3168 человек. За сутки подтверждено еще 69 летальных исходов.