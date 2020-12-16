Москва, 16 декабря, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Вопрос функционирования Белорусской атомной электростанции не следует политизировать, сообщил 16 декабря журналистам постоянный представить России при ЕС Владимир Чижов.

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Чижов «Надеюсь, что здравый смысл и экономическая целесообразность возобладают над стремлением политизировать эти вопросы».

Комментируя итоги саммита Евросоюза, который рассматривал в числе прочих вопрос БелАЭС, российский дипломат сказал, что Европейской комиссии ЕС поручил «проработать меры, которые бы предотвратили импорт» в европейские страны союза «электроэнергии, произведённой за пределами ЕС на атомных электростанциях».

Чижов «С технологической точки зрения это — полная чушь».

Российский представитель пояснил, что электричество с каждой электростанции «попадает в общую сеть и на ней не написано, где она произведена и на какой станции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение саммита ЕС, состоявшегося 11−12 декабря, на котором было принято решение (по инициативе Литвы), нацеленное против БелАЭС, белорусское минэнерго назвало «сугубо политизированным».