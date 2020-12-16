Москва, 16 декабря, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, нефтяные цены продолжают колебаться от падения к росту: с утра цены снижались, чуть позже сменили направление и начали разгоняться, но к середине дня рост приостановился, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«В итоге во второй половине дня цена нефти марки Brent выросла на 0,18%, до $50,70 за баррель, а цена WTI — на 0,2%, до $47,79 за баррель.

Всемирный банк обнародовал прогноз, согласно которому средняя цена на нефть Brent в 2021 году может составить $44 за баррель, то есть в среднем ожидается, что цены будут колебаться в коридоре от $30 до $58,50−59 за баррель.

Для продолжения роста в сторону $60 за баррель цене Brent нужно преодолеть уровень сопротивления в $52,10, но достигнуть его не слишком просто.

В ближайшее время наиболее вероятна «болтанка» цен в узких коридорах, пока не появятся значимые новости. На сегодня прогнозируется цена Brent в диапазоне $50−51 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent медленно продвигается к отметке $51