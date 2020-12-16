Москва, 16 декабря, 2020, 16:03 — ИА Регнум. В настоящее время в странах — участницах БРИКС ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом 16 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, которые отвечают за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В целом ситуация в странах объединения БРИКС остается напряженной на сегодняшний день», — сказала она.

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что хотя в странах БРИКС проживает почти половина населения Земли, число выявленных носителей коронавируса в них составляет меньше трети от всех случаев заражения в мире.

Кроме того, Попова отметила, что пандемия является не только серьезным вызовом и проверкой на прочность, но и уникальной возможностью извлечь из этого уроки, а также провести расширение и укрепление сотрудничества с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире насчитывается около 73 614 тыс. выявленных случаев заражения коронавирусом.