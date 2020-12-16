Москва, 16 декабря, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, касающийся размера комиссионных за некоторые банковские операции, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Автор законопроекта депутат Госдумы Владислав Резник («Единая Россия») обратил внимание на то, что комиссии за переводы юрлиц и ИП физлицам варьируются от 0,5% до 12% процентов и зависят от суммы переводов в месяц. Кроме того, при закрытии счетов применяется комиссия в размере до 30% в зависимости от остатков на счетах клиентов, отметил он, указав на то, что такие действия не имеют никакого отношения к нормам «антиотмывочного» законодательства.

Законопроектом устанавливается, что размер комиссионного вознаграждения за осуществление операций по переводу денежных средств юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) с их банковских счетов на банковские счета физических лиц не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов.

Устанавливается запрет на взимание банком комиссионного вознаграждения при осуществлении операций по переводу денежных средств с банковских счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в связи с изменением или расторжением договора банковского счета или иного договора в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения, взымаемого при осуществлении операций по переводу денежных средств с их банковских счетов при иных условиях.

Также предусматривается, что установление кредитными организациями дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений по операциям, по которым клиенты не представили предусмотренные законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» документы или в отношении которых у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, не является мерой противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При этом Резник согласен с тем, что принятие закона не скажется на снижении размеров комиссий, однако при их установлении банки уже не смогут апеллировать к «антиотмывочным» нормам.

Сейчас при подозрении на незаконные операции банки обязаны блокировать счет.

Вместе с тем депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») считает, что законопроект не защитит граждан, наоборот, комиссии могут вырасти в соответствии с Гражданским кодексом. Он привел аналогию с законом, запрещающим «банковский роуминг», после принятия которого комиссии за переводы внутри банка выросли.