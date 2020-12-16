Москва, 16 декабря, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В России предлагается неработающий механизм сдерживания цен, напоминающий автоматчиков Мадуро, считает руководитель рабочей группы Общероссийского движения «Сильная Россия» по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 16 декабря, комментируя новость о том, что ФАС пригрозила бизнесу внеплановыми проверками в рамках контроля за снижением цен на отдельные социально значимые виды продуктов в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Давно наша страна отпустила цены на все продукты питания, отказалась от их госрегулирования, в надежде построить свободный рынок. Тогда же дружно поверили, что рынок сам всё отрегулирует, конкуренция не позволит подняться ценам. Но начали образовываться картели, появились крупные продовольственные холдинги, грозящие перерасти в новые монополии, а никаких нормативов по регулированию их деятельности принято не было. Каждый производитель стал сам себе хозяином, делает что хочет, из чего хочет и продаёт за любую цену. Такие же монополии возникли в торговле — делают наценки, которые пожелают, и никто им не указ. И вот теперь, распустив всю эту вольницу, государство решило отправить вдогонку ФАС, чтобы каждого проверить и при необходимости наказать», — отметил Мальцев.

Он обратил внимание, что у антимонопольной службы должны быть чрезвычайные полномочия, наподобие сталинских судов-троек, чтобы ограничить спекулянтов. «Но таких полномочий ФАС никто не даст, даже только потому, что на рынке работают в том числе аффилированные с властью агрохолдинги, которые должны хорошо зарабатывать», — пояснил эксперт.

«Во-вторых, если дойдёт до репрессивных мер, о «свободном» рынке можно забыть. Предлагаемая мера — это переход к огосударствлению рынка, переход к административной экономике. Само по себе это ещё не трагедия — мы жили при ней 70 лет. Тяжело жили, но жили. Трагедия в другом: государство готово взвалить на себя ответственность за махину под названием экономика? Ведь придётся по-настоящему работать всем профильным министерствам, возрождать Госплан. Не думаю, что нынешнему государству это нужно, поскольку оно планомерно уходит из разных сфер жизни общества — медицины, образования и так далее. Максимум, что может сделать нынешний ФАС — найти нескольких козлов отпущения и устроить им показательную порку, распиаренную СМИ на всю страну. Как на это отреагирует бизнес? Кто-то помельче испугается. С тем, кто покрупнее, поговорят лично. Но никто из предпринимателей в своей прибыли не подвинется ни на рубль», — уточнил Мальцев.

Он добавил: «Помните, у них всех есть спасительное окно, в которое удаётся выходить, когда дверь закрыта. Это окно — полное отсутствие государственного контроля за качеством товаров. Это путь к фальсифицированию товаров. Поэтому производители подсолнечного масла увеличат в продукции долю масла третьего отжима, производители молочки добавят ещё больше пальмового масла, производители хлеба — фуражного зерна 5-го класса. И цены снизятся, ситуация стабилизируется. Государство и граждане получат иллюзию рыночного благополучия».