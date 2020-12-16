Москва, 16 декабря, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Когда Федеральная антимонопольная служба РФ грозит бизнесу внеплановыми проверками, это выглядит жалко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что ФАС РФ подготовила план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Если на международном рынке продовольствия цены пошли вверх, то они пойдут вверх и у нас. Есть возможность ввести пошлины — государство имеет право это сделать. Что и было сделано. Введены пошлины на экспорт семян подсолнечника. Можно ввести пошлины и на муку, и на зерно, и на сахар. Это будут законные методы со стороны правительства. Но угрожать проверками? Это выглядит довольно жалко, — сказал Зубец. — Я помню 1998 год, когда члены правительства вышли на телевидение и стали угрожать бизнесу проверками в том случае, если он не будет вести себя правильно и попытается заработать на падении курса рубля. И выглядело это жалко. Проверка не является инструментом наказания. Это довольно очевидная вещь. Но механизмы формирования цены должны быть рыночными».

Как подчеркнул Зубец, нельзя загонять бизнес в условия, в которых он будет действовать по нерыночным механизмам.

«Понятно, что в марте эти меры по ограничению цен на продовольствие не снимут, потому что цены на мировом рынке продовольствия вниз точно не пойдут. Они будут держаться на достаточно высоком уровне. А значит, ограничения продлят, — сказал Зубец. — Сам подход, при котором бизнесу грозят санкциями не за неисполнение закона, а за неготовность следовать сиюминутным и достаточно спорным мероприятиям, которые предлагает правительство, — это выглядит неправильно».

Эти меры, как полагает Зубец, скорее всего, связаны с политической борьбой.

«Возникает подозрение, что кто-то решил подставить Мишустина, — предположил Зубец. — Общая продовольственная инфляция в России около 6%. Общий фон продовольственных цен остается достаточно спокойным. Никакой катастрофы на рынке товаров нет. Но некие внутриполитические игры отражаются на социальной стабильности страны, дискредитируют и правительство, и бизнес».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в постоянном антимонопольном контроле за ценообразованием на социально значимые товары есть плюсы для покупателей.