Нижний Новгород, 16 декабря, 2020, 11:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1407 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум четырех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в области выявили 492 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 489 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 62 303 случаев.

Читайте также: В Нижегородской области выявили 492 новых случая заражения коронавирусом