Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2020, 13:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стоимость одного килограмма мандаринов осталась примерно на уровне 2019 года. Так, в некоторых супермаркетах действует скидка на фрукты.

Екатерина Булатова Мандарины из Марокко

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В магазинах одной из торговых сетей килограмм цитрусовых можно купить за 62 рубля 99 копеек. Мандарины из Марокко обойдутся в 134 рубля 99 копеек за килограмм. В одном из популярных сетевых магазинов в Ростовской области клементины (гибрид мандарина и апельсина) продаются за 119 рублей 99 копеек за килограмм. Такие же цены были на цитрусовые и в декабре 2019 года.

В Ростовской области приобрести мандарины из Абхазии можно не только на рынках и в магазинах. На популярных интернет-сервисах размещено множество объявлений от жителей Дона, которые предлагают фрукты по привлекательным ценам. Так, например, килограмм цитрусовых из Абхазии можно купить в среднем за 80−90 рублей, оптовикам предлагают дешевле — от 50 рублей. Однако качество мандаринов не подтверждено документами.

ИА REGNUM ранее сообщало, что стоимость одного килограмма мандаринов на рынках Ростова-на-Дону в декабре 2019 года составляла от 70 до 120 рублей, в супермаркетах — около 65 рублей.